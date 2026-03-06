６日の１次ラウンド・台湾戦（東京ドーム）でＷＢＣ初戦に臨む大谷翔平（３１＝ドジャース）に大爆発が予言された。米メディア「クラッチポインツ」は５日（日本時間６日）、「大谷翔平のワールドベースボールクラシック３つの大胆な予想」との記事を掲載した。今大会は打者に専念する大谷に同記事は「１次リーグ３本塁打、盗塁王、準決勝でドミニカ共和国撃破」の３つを予告した。「大谷は前回ＷＢＣでホームランを１本しか