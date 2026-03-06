ドイツの時計ブランド、ジン・スペツィアルウーレン（Sinn）は創業65周年を記念し、ナビゲーション・クロノグラフ「903」シリーズの新作を発表。チタンケースの限定モデル「903 Ti II Anniversary」（世界500本）と、ステンレススチール製の「903 St II A」「903 St II G」をラインナップする。903シリーズは、回転計算尺を備えたナビゲーション・クロノグラフとして知られるコレクション。航空機の飛行計算などに用いる対数目盛り