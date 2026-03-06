¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2026/03/06¡ÛÆüËÜ½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö1 Hotel Tokyo¡Ê¥ï¥ó¥Û¥Æ¥ë¥È¥¦¥­¥ç¥¦¡Ë¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¡Ë¤¬³«¶È¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥­¥é¥Ê¥ê¥¾¡¼¥ÈË­½§¡×ÅÔÆâºÇÂçµé¤ÎÁ´Å·¸õ·¿BBQ»ÜÀß¤¬ÃÂÀ¸ ¡È¥¤¥Ó¥¶Åç¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¢¡¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö1 Hotels¡×¤È¤Ï¡Ö1 Hotels¡×¤Ï¡¢¼«Á³¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼çÆ³·¿¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£»ýÂ³²Ä