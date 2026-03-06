【モデルプレス＝2026/03/06】TBSは2026年3月6日、同局にて2026年4月期番組改編説明会を実施し、Mrs. GREEN APPLEの冠番組「テレビ×ミセス」が毎週月曜よる9時より放送のレギュラー番組となることを発表。同番組の総合演出を手掛ける竹永典弘氏が、Mrs. GREEN APPLEの熱い想いを明かした。【写真】ミセス、世界トレンド1位「テレビ×ミセス」収録裏側◆竹永典弘氏、ミセスの熱い想い明かす過去に2度放送された、さまざまな人、モ