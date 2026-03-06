女優ナナの自宅に侵入し、強盗を働いた30代男性の裁判で、新たな動きがあった。被害者であるナナの母親が、証人としての出廷を拒否しているという。【写真】ナナ、“ノーブラ”で東京観光3月6日、現地メディア『スターニュース』によると、ナナの母親は2月下旬から3月にかけて、証人尋問への出廷を拒否する書面を裁判所に提出したことがわかった。ナナ本人も意見書を提出しており、母娘ともに被告人と対面することに強い拒絶感を示