日本戦は“捨てる”べきか、それとも全力で勝ちにいくべきか。17年ぶりの2次ラウンド進出が懸かる韓国代表を前に、“宿命の日韓戦”をめぐる議論が真っ二つに割れている。【WBC】韓国はまた1次ラウンド敗退？ 海外メディアの冷酷予想2次ラウンド進出のために「選択と集中」が必要だという主張と、ライバル戦で力を抜けるはずがないという主張だ。韓国は今大会のWBCで、日本、台湾、オーストラリア、チェコとともにC組に入った。こ