◆２、３軍紅白戦紅組３―０白組＝特別ルール５回まで＝（６日・ジャイアンツ球場）巨人の中山礼都外野手（２３）が攻守に躍動し、順調な調整ぶりを示した。まずは守備で見せた。初回に２点を先制され、なおも２死二、三塁で亀田の右前打に猛チャージ。本塁へ矢のようなワンバウンド送球を見せ、二走・笹原の生還を阻止した。「常にアウトにできるところを狙っている。そこは続けていきたいし、もっと高いレベルの守備をでき