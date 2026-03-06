女優の常盤貴子が６日、都内で行われた３０日放送開始のＮＨＫ夜ドラ「ラジオスター」（月〜木曜・午後１０時４５分、全３２回）の会見に、主演の福地桃子らと出席した。石川県能登地方を舞台にした物語への出演に、常盤は「すごくいいドラマじゃないですか？」と自画自賛。「優しい気持ちになれたし、笑いながら涙がこぼれる。自分が出演しているドラマはなかなか大きな声で面白いと言いづらいけど、出られてよかった」とかみ