第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。大阪桐蔭（大阪）は第６日第１試合で熊本工（熊本）と対戦する。１回戦最後のカードとなった。大阪桐蔭にとって“大トリ”出場は縁起がいい。１３年、１７年、２２年と３度経験し、森友哉を擁した１３年は３回戦敗退も、１７年には徳山壮磨、藤原恭大らを擁し優勝。２２年には前田悠伍、松尾汐恩らを擁し優勝。過去３度の“