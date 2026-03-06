ＴＢＳは６日、東京・赤坂の同局で２０２６年４月期番組改編説明会を行い、「アッコにおまかせ」の後番組として、４月にスタートする新番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）に言及した。コンテンツ戦略局企画プロデュース室長の寺田淳史氏は「日曜の昼を４０年ぶりに改編させていただきます」と「アッコ−」の終了を発表。くりぃむしちゅーの上田晋也がＭＣを務める新番組に向けては「上田さんらしいトーク