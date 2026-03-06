ＴＢＳは６日、東京・赤坂の同局で２０２６年４月期番組改編説明会を行い、Ｍｒｓ.ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが出演する「テレビ×ミセス」を４月から月曜午後９時枠でレギュラー化すると発表した。２度の特番を経て、レギュラー化が決定。普段はバンド活動をする３人だが、ボーカルの大森元貴は「僕はテレビが大好きなんです。自分たちが今までワクワクドキドキをもらってきたのがテレビ」とコメント。レギュラー化決定にあたり