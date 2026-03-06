女優の福地桃子が６日、都内で行われた３０日放送開始のＮＨＫ夜ドラ「ラジオスター」（月〜木曜・午後１０時４５分、全３２回）の会見に出席した。ドラマ初主演となる福地は、共演の甲本雅裕と常盤貴子に「心強いお二人。大人としてちゃんといてくれているのに、チャーミングな面もあった」と感謝。「（初主演の）新鮮な感情とストーリーを重ねてもらえたら」と呼びかけた。初めて訪れたロケ地の石川県能登地方は、２０２４