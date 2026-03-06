【都市伝説解体センター モニタートップフィギュア-廻屋渉-】 8月 展開予定 【都市伝説解体センター モニタートップフィギュア-福来あざみ-】 【都市伝説解体センター モニタートップフィギュア-ジャスミン-】 9月 展開予定 BANDAI SPIRITSは、プライズ「都市伝説解体センター モニタートップフィギュ