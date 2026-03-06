◆オープン戦阪神―ソフトバンク（６日・甲子園）阪神・大山悠輔内野手が先制適時二塁打を放った。０―０の４回２死二塁。左腕・松本晴に２球で追い込まれたが、内角１４４キロを引っ張って打球は左翼フェンスを直撃した。二塁走者の近本が生還して今季チーム甲子園初得点。大山は、オープン戦打率５割超と好調をキープしている。