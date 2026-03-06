ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプでメダル3つを獲得した二階堂蓮（24＝日本ビール）が6日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。足止めされていたアラブ首長国連邦（UAE）のドバイから移動する様子を投稿した。二階堂は2月28日のW杯第21戦バートミッテルンドルフ大会（オーストリア）で五輪後初戦を迎える予定だったが、日本出国時に航空機トラブルなどで間に合わなくなった。その後、米国と