◇オープン戦阪神―ソフトバンク（2026年3月6日甲子園）2026年の甲子園初戦。スコアボードに大山悠輔内野手（31）が最初の得点を刻んだ。「4番・一塁」でスタメン出場すると、四球出塁の近本を塁上に置いた4回2死二塁で、ソフトバンク先発・松本晴の3球目144キロを完ぺきにとらえた。打球は左翼フェンス直撃の適時二塁打。もうひと伸びで本塁打という迫力ある一打となった。昨年10月30日、甲子園での日本シリーズでソフ