お笑いコンビ「海原やすよともこ」の海原ともこ（54）が5日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）に出演。人気芸人のコメント力を絶賛した。番組VTRで「ビスケットブラザーズ」の原田泰雅が、新しいスイーツをレポートすべく、「フルーツをこよなく愛する男」として登場した。これを受けて、スタジオで見ていた海原ともこは「原田君がフルーツを好きなのは、芸人界隈では有名やんね」と納得した。