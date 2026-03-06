TBSは6日、東京・赤坂の同局で番組改編説明会を行い、バナナマンの設楽統（52）と女優の小池栄子（45）が司会のTBSの紀行バラエティー「クレイジージャーニー」（月曜後10・00）の全国ネットでのゴールデン放送終了を発表した。ダウンタウンの松本人志も共に進行していたが、24年1月の活動休止以降は2人体制になっている。番組は2015年に深夜枠でスタート。狂気の旅人（クレイジージャーニー）に密着したディープな旅や過酷ロ