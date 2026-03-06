タレントのはるな愛が、自身が経営するお好み焼き店に導入した高額な機器について語り、スタジオを驚かせる場面があった。【映像】こじるり驚愕の“秘密兵器”2008年に「エアあやや」のモノマネで大ブレイクしたはるな。タレントとして数多くのバラエティ番組に出演し、現在はタレント活動に加え飲食店を都内で3店舗経営している。3月5日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）第3話では、フィリピン料理店の開業を