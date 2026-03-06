パパのすね毛に初めて気づいた赤ちゃん。その意外すぎるリアクションに、パパとママは思わず大爆笑！そんな微笑ましい家族のひとときを捉えた動画が、Instagramで話題になりました。登場するのは、生後10カ月の女の子、ゆなちゃん。可愛らしい反応に、「大物の予感！賢い子♡」「笑いすぎて涙出た」など、たくさんのコメントが寄せられています。【動画】「あれ？ここにも毛がある…？」パパのすね毛に気づいた赤ちゃんパ