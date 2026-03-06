シユイの新曲「リーチライト」が、4月12日より放送のTVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2のエンディング主題歌に起用。また、同曲を使用したアニメのメインPVも公開となった。 （関連：【映像あり】シユイの新曲「リーチライト」がED主題歌、TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2メインPV） 本楽曲は、水野あつが作詞作曲を、雪乃イトが作曲編曲をそれぞれ担当している。シユイは今回のタイアップにつ