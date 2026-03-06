私はメグミ（47才）。一人息子のダイキは、この春大学生になって家を出ました。現在は夫のケンイチ（50才）と夫婦2人暮らしです。しかし最近、私は食事作りがゆううつになってきました。ケンイチは私が作るものに文句ばかり。好き嫌いが多くて苦手なものは手をつけないし、感謝なんて一言もありません。我慢の限界を迎えた私は「もう作らない」と言い渡しました。ダイキもいないし、これからはケンイチが自分で好きなように食事を