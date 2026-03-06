〜「東日本大震災」関連倒産動向（2月28日現在）〜2011年3月11日。未曽有の被害をもたらした東日本大震災から15年を迎える。多くの尊い人命を奪い、地域産業にも大打撃を与えた震災の関連倒産は、震源地の東北だけでなく、関東、北海道など、島根を除く46都道府県に広がっている。15年を経た今もなお、震災の影響を引きずる企業は多い。震災が一因となった倒産は、2021年から3年連続で20件台を持続し、2024年には16件と初