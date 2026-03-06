＜ダイキンオーキッドレディス2日目◇6日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の第2ラウンドが進行している。【ライブフォト】政田夢乃さんはLOVEキャロウェイ左手首痛から約8カ月ぶり復帰の小祝さくらは、1イーグル（ホールインワン）・5バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル3アンダー・12位タイでホールアウトし、予選通過が確実となった。トータル11アンダー・単独首位に女王・佐