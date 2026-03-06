＜ブルーベイLPGA2日目◇6日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。ツアーデビュー戦の原英莉花は1イーグル・3バーディ・4ボギーの「71」で回り、トータル2アンダー・暫定24位タイで予選通過を決めた。【飛距離のヒミツ】捻転差がスゴイ原英莉花の最新スイングアウトスタートのこの日、1番でボギー発進となったが、3番パー5で6メートルほどのイーグルパット