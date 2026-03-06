日中韓女性グループ「Kep1er(ケプラー)」の公式SNSが6日に更新され、SEO YOUNGEUN(ヨンウン)が活動を終了し、グループは6人体制で活動を継続すると発表した。公式SNSを通じて声明が発表され「日頃よりKep1erへの変わらぬ愛とご声援を送ってくださるKep1ianをはじめ、すべての皆さまに心より感謝申し上げます。Keplerの今後の活動に関してご案内いたします。Kep1erはこれからCHOI YUJINXIAOTING、KIM CHAEHYUN、KIM DAYEON、HIK