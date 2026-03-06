TBSは6日、東京・赤坂の同局で番組改編説明会を行い、タレントのヒロミ（61）と東野幸治（58）が司会を務めるバラエティー「タミ様のお告げ」（月曜後9・00）の終了を発表した。もともとは2人に元タレント中居正広氏を加えた司会3人を売りにした「THEMC3」として、24年10月にスタート。だが、同12月に中居氏の女性トラブルが報じられ、わずか6回の放送で休止状態に。中居氏が昨年1月に芸能界引退したことを受け、4月期からヒ