◇第6回WBC1次ラウンドC組豪州5―1チェコ（2026年3月6日東京D）オーストラリアが接戦を勝ち切って連勝。次戦となる8日の侍ジャパン戦に向け、最高の弾みとしたが、デービッド・ニルソン監督（56）は「全然2勝では足りません。他のチームの結果も気になるし、2試合残っている。最低でも3勝しないと、強豪国が多いので勝ち抜けないと思っている」と慎重な姿勢を崩さなかった。一振りで試合の流れを変えた。1点を先制された