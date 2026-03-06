TBSは6日、東京・赤坂の同局で番組改編説明会を行い、新番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」(月〜金曜前9・55)を発表した。現在放送中の「プチブランチ」は放送終了する。MCは滝沢カレンと和田明日香が週替わりで担当する。同番組は、週ごとに決まる“テーマ食材”と、ゲストの冷蔵庫の中身から着想を得て、MC独自の感性とフィーリングでゲストとともに料理を作り上げていく、これまでにない“フィーリング料