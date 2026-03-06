TBSは6日、東京・赤坂の同局で番組改編説明会を行い、新番組「プロフェッショナルランキング」（月曜後10・00）を発表した。これまで同枠では「クレイジージャーニー」を放送していた。「プロフェッショナルランキング」は“その道のプロガチ投票で選ぶで選ぶ本当のNo.1”を決めるランキングバラエティー。坂上忍がチェアマン、中島健人がプレゼンターを務める。プロデューサーの赤阪千明氏は「これまで9回の特番を経てのレ