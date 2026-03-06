今週（2月27日～3月5日）の相場動向 相場回顧 BTC（ビットコイン）：中東情勢で一時急落もETF資金流入と規制期待で大きく反発 ビットコインは、中東情勢の緊迫化を受けて一時急落したが、現物ETFへの資金流入や規制整備への期待を背景に買い戻しが強まり、大きく反発した。 週前半は地政学リスクの高まりが相場の重石となった。米国によるイランへの大規模軍事攻撃が報じられ、最高指導者ハメネイ師の死亡が伝わるなど、