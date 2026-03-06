新潟日報社は6日、元社員の60代男性が一般財団法人・新潟博覧会記念財団(代表理事：花角英世知事)の資金約550万円を不正に引き出し、私的流用していたと発表しました。流用していた資金は元社員が毎会計年度末までに全額返金していて、実損はないということです。 新潟日報社の発表によりますと、元社員の60代男性は2022年から23年にかけて新潟博覧会記念財団の普通預金口座から複数回にわたって、計約550万円を不正に引き出し、