ナゲッツ戦で攻めるレーカーズの八村＝デンバー（NBAE・ゲッティ＝共同）【デンバー共同】米プロバスケットボールNBAは5日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地デンバーでのナゲッツ戦に途中出場し、28分58秒プレーして16得点、2リバウンドだった。同僚のL・ジェームズは7本のフィールドゴールを決め、カリーム・アブドゥルジャバーが持っていた通算最多記録を更新し、1万5842本とした。チームは113―120で敗れ、37勝25敗