TBSは6日、東京・赤坂の同局で番組改編説明会を行い、3月に終了するTBS日曜昼の情報番組「アッコにおまかせ！」の後番組の「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）への期待を語った。お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が司会を務め、国内外の幅広いニュースを題材に、出演者の疑問を、専門家がその場で解消していく生の情報番組となる。コンテンツ戦略局コンテンツ戦略部企画プロデュース室長の寺田淳史氏は「40