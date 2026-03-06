2026年シーズンの開幕に向けて、オープン戦が連日行われている中、多くの選手たちが頭を悩ませているのが花粉症だ。「１年でこの時期が一番きついです」在京球団の30代選手が目を真っ赤にして明かす。「1年でこの時期が一番きついです。花粉が舞っていて鼻水、目のかゆみが止まらない。野球でプレーしている時は集中していますが、目を開けることすらつらい。ベンチに戻ると、ティッシュが手放せません。いろいろな対策をしたいで