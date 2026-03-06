日本時間午後１０時半に２月の米雇用統計が発表される。失業率の大方の予想が４．３％、非農業部門雇用者数の大方の予想が５万５０００人増となっており、失業率が前月の４．３％から変わらず、非農業部門雇用者数の伸びが前月の１３万人増から鈍化すると見込まれている。４日に２月のＡＤＰ雇用統計が発表されており、民間雇用者数は予想を上回っていた。２月の米雇用統計も予想より良好な結果になれば、ドルが買われる可能性が