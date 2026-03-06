今日はややしっかり＝オセアニア為替概況 昨日は有事のドル買い継続で、豪ドルは対ドルで東京午前の0.7080ドル台からNY午後に0.6974ドルまで売りが出た。少し戻して0.7000ドル台を回復してオセアニア朝を迎えると、午後まで豪ドル買いドル売りが継続し、0.7041ドルを付けている。もっとも昨日のレンジの中での推移であり、動きは落ち着いている。 豪ドル円は対ドルでの豪ドル買いに加えて、株高を受けた円売りなどもあってし