ドル円昨日の高値越える＝東京為替 ドル円は昨日の高値157.85円を超えて157.87円を付けている。ホルムズ海峡事実上閉鎖とのJMICコメントを受けたドル高や、片山財務相発言などが背景。 USDJPY157.81