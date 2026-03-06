「NPB＋」イメージ ソニーは3月6日、同社の製品やサービスに込めた開発者の想いや裏話などを掲載する「広報note」において、野球速報アプリ「NPB＋」にホークアイ(Hawk-Eye)システムが活用されていることを紹介。3月6日19時から初戦を迎えるWBC日本代表・侍ジャパンの試合もホークアイのトラッキングシステムを使って楽しめるとのこと。 NPB＋は、ソニーとコナミデジタルエンタテイン