米大リーグ（ＭＬＢ）のマリナーズや、プロ野球の近鉄（現オリックス）、楽天、巨人で投手として活躍した岩隈久志氏が、妻と子どもたちとの家族ショットを披露した。６日に自身のインスタグラムを更新し、「帰国しました今日はＷＢＣ日本初戦です！」と報告。岩隈氏は今大会に解説陣の１人として参加することが決まっている。「僕もこれから東京ドームに向かいます皆で侍ジャパンを応援しましょう」と呼びかけ、フォロワ