５日、特設の聖火台に火をともす聖火ランナーのフランチェスカ・タランテロ。（パドバ＝新華社記者／李京）【新華社パドバ3月6日】イタリアのパドバで5日、ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの聖火リレーが行われた。５日、特設の聖火台に火をともす聖火ランナーのフランチェスカ・タランテロ。（パドバ＝新華社記者／李京）５日、聖火引き継ぎ式会場に設置された聖火台。（パドバ＝新華社記者／李京）５日、特設の聖火台に