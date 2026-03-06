ＴＢＳは６日、東京・赤坂の同局で２０２６年４月期番組改編説明会を行った。改編のテーマは「見られるのはＴＢＳ系だけらしさにこだわりＯｎｌｙ１の存在に」。コンテンツ戦略局企画プロデュース室長の寺田淳史氏は「ふりかぶったように聞こえるかもしれないけど、それにふさわしいものを用意した」と全日では８・２４％を改編。ゴールデンタイム（午後７〜１０時）は９・０５％、プライムタイム（午後７〜１１時）は１７・