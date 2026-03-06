７人組のグローバルガールズグループ「Ｋｅｐ１ｅｒ」（ケプラー）の公式Ｘ（旧ツイッター）が６日に更新され、メンバーのヨンウン（ＳＥＯＹＯＵＮＧＥＵＮ）が活動を終了し、６人体制になることを発表した。ヨンウンは２０２５年７月から体調不良のため活動を休止していた。所属事務所が「Ｋｅｐ１ｅｒの今後の活動体制およびメンバーＳＥＯＹＯＵＮＧＥＵＮの活動に関するご案内」と題して報告。「Ｋｅｐ１ｅｒの今後の