病室で患者のリハビリの状況を確認する宋兆普さん。（資料写真、汝州＝新華社配信）【新華社鄭州3月6日】中国河南省汝州市金庚リハビリテーション医院共産党支部書記で第14期全国人民代表大会（全人代）代表でもある宋兆普（そう・ちょうふ）さんは、中医（中国伝統医学）の家系に生まれた。草の根の中医師として、基層医療や中医薬の伝承と発展に長年関心を寄せてきた。40年余りにわたる医療活動を通じ、卓越した医術で多くの患