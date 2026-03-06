ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEにとって、全国ネット初となる冠番組『テレビ×ミセス』（読み：テレビミセス）が、毎週月曜午後9時よりTBS系でレギュラー放送されることが決定した。2025年6月と11月に特番として放送され、好評を受けてレギュラー化が実現した。【写真】『テレビ×ミセス』第2弾の時は…大盛りあがりな収録の模様同番組は、日本レコード大賞で3年連続の大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻しているMrs. GREEN