7人組グローバルガールズグループ・Kep1erのSEO YOUNGEUN（ヨンウン）が、チーム活動を終了することを6日、発表した。【写真】活動を終了するヨンウン（SEO YOUNGEUN）グループ公式Xでは「Kep1erの今後の活動に関してご案内いたします」とし、「Kep1erはこれからCHOI YUJIN、XIAOTING、KIM CHAEHYUN、KIM DAYEON、HIKARU、HUENING BAHIYYIHの6人体制で活動を続けることとなりました。これに伴い、2022年のデビュー以来Kep1erの