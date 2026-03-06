「オープン戦・阪神−ソフトバンク」（６日、甲子園球場）２年連続の開幕投手に内定している村上頌樹投手（２７）が、本拠地・甲子園球場で開催されたオープン戦で先発。昨季日本一を争ったソフトバンク打線を相手に、３回２安打無失点、４奪三振と上々の仕上がりを見せた。この日は育成・嶋村とのバッテリー。初回、２死から野村、山川の連打で一、三塁のピンチを背負ったが、正木を空振り三振に抑えて脱した。二回は笹川、