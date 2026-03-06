WBC1次リーグ初戦の台湾戦の2回、右越えに満塁本塁打を放つ日本・大谷翔平＝6日、東京ドームワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次リーグC組の2試合が行われ、2大会連続の優勝を狙う日本は開幕戦で黒星を喫した台湾と対戦し、大谷が二回に先制の満塁本塁打を放った。一回は右翼線へ二塁打をマーク。大谷は0―0の二回1死満塁から右越えに放り込んだ。エースの山本（ともにドジャース）が先発した。