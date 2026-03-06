俳優の竹内涼真（３２）が６日、ＮＨＫ「あさイチ」に出演。父親の年齢をさらりと告白した。竹内は、昨年放送されたＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で古い価値観を持つ“化石男”の勝男を好演。新たな新境地を開いた。ドラマを見ていたという大吉は「昔の価値観というか、我々はわかる、わかると言いながらハマりましたし、こういうネタも作りました。『じゃあ、あんたがボケてみろよ』ってネタ」というと竹