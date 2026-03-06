お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、過去にプロポーズされた経験を明かす場面があった。【写真】「今つけてる」元彼からプロポーズされたときのプレゼントを公開する紅しょうが・稲田3月5日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、番組MCのぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田が“卒業”にちなんだトークを展開。同番組は、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエ